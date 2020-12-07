ЕС установил дедлайн для Венгрии и Польши по согласованию бюджета - СМИ

В Брюсселе ожидают, что Варшава и Брюссель самое позднее до 8 декабря определятся с тем, готовы ли они к переговорам и снятию блокировки с долгосрочного бюджета ЕС, планируют ли ветировать его.

Как сообщает RMF24, об этом сообщил один из топ-чиновников ЕС, имя которого не раскрывают, пишет "Европейская правда".

"Нам нужна или договоренность, или четкая позиция Польши и Венгрии о вето на бюджет ЕС сегодня, самое позднее - завтра. Если этого не произойдет, мы начнем двигаться по "плану Б", подготовленному Еврокомиссией", - сообщил журналистам один из топ-чиновников ЕС, имя которого не раскрывают.

По его словам, председательствующая в Совете ЕС Германия и президент Евросовета хотят четко понимать, готовы ли Польша и Венгрия к переговорам или на саммите наложат вето на бюджет. На самом саммите дискуссии будут идти только по отдельным положениям документа, но компромисс нужно подготовить к встрече лидеров.

Также сообщается, что председатель Европейского совета Шарль Мишель планирует разговор с премьером Польши Матеушем Моравецким.

Неофициально "план Б", который рассматривается в Брюсселе - одобрение предварительного бюджета и фонда восстановления экономики без Польши и Венгрии. Польша в результате этого решения может потерять 64 млрд евро.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан заявили, что не снимут блокировку бюджета ЕС, пока его принятие связано с утверждением механизма защиты верховенства права.

Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии.

СМИ со ссылкой на источники уже сообщали возможные варианты обхода вето и согласования бюджета и фонда восстановления экономики без Варшавы и Будапешта.

Европейская правда