Сервис Bolt запустил в Киеве новую категорию такси

Компания Bolt объявила о запуске в Киеве новой категории такси Go, которая является активной в внепиковые часы.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что категория Go позволяет пассажирам заказать поездку с меньшим тарифом и предоставляет возможность дополнительного заработка для водителей в период пониженного спроса.

Стоимость поездки будет в среднем на 10% ниже, чем в категории Bolt.

"Появление таких категорий как Go будет иметь большое влияние на транспортную инфраструктуру города. Мотивируя пассажиров совершать поездки в позапиковий время, мы формируем новые поведенческие модели у пользователей нашей платформы.

Если пассажиру не обязательно ехать именно сейчас, то он подождет снижения активного спроса на поездки и закажет категорию Go с меньшей ценой. Водителям новая категория дает возможность брать дополнительные заказы и таким образом увеличить свой заработок", - заявил операционный директор Bolt Сергей Павлик.

Категория Go уже доступна во Львове, Одессе и Харькове.

Экономическая правда