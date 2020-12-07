Алгоритм. Процедура восстановления платежеспособности физических лиц

На финале проекта "Предоставление бесплатных консультаций по вопросам восстановления платежеспособности физических лиц" от Ассоциации юристов Украины (АЮУ) состоялся специальный тренинг о главных нюансах реструктуризации задолженности физлиц.

Тренером стал один разработчиков Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУпБ), руководитель проекта, член Правления АЮУ Юлиан Хорунжий.

Он предоставил универсальный алгоритм действий в ситуации неплатежеспособности физлица и помог проанализировать профильное законодательство. Мы собрали ключевые тезисы.

Посмотреть запись вебинара можно по ссылке.

Итоги проекта

Стартовал он через три месяца после основания института неплатежеспособности физлица (до этого объявить о банкротстве могли только юрлица). В течение 9 месяцев бесплатные консультации получили более 200 семей в 6 регионах. Подробнее об итогах — здесь.

История вопроса

Проблема реструктуризации долгов по валютным кредитам, обеспеченным ипотекой недвижимости актуальна с 2008 года — с тех пор она лишь набирает обороты. Так, по состоянию на 2016 год в банковской системе учитывалось более 30 тыс. Кредитов на общую сумму 50-60 млрд. грн. Сейчас их количество составляет 12 тыс. на сумму более 20 млрд. грн.

При этом, двумя самыми действенными механизмами урегулирования проблемы спикер назвал внесудебную реструктуризацию (диалог с банком) и судебную (с применением п.5 заключительных положений КУпБ).

В рамках проекта консультанты приоритетно рекомендовали именно первый вариант, ведь он экономит и время, и средства должника. В такой способ был урегулировано 40% случаев.

Алгоритм действий

Шаг 1 — анализ практической ситуации заемщика. Без него невозможно выбрать механизм реструктуризации. Начинать его следует с определения пассива должника, учитывая правовые позиции Верховного Суда.

Шаг 2 — определение стоимости недвижимости, являющейся предметом ипотеки. Причина — в случае реструктуризации размер долга устанавливается именно в размере жилья. Для расчета спикер советует интернет-сервисы, где размещена информация о стоимости жилья.

Шаг 3 -— определение фактической задолженности должника. Точно определяется остаток суммы, которая будет подлежать реструктуризации.

Шаг 4 — установление размера процентной ставки относительно долга с учётом размера объекта недвижимости (порог = квартира площадью 60 кв.м. / 13, 65 кв.м на каждого члена семьи или дом площадью 120 кв.м.) .

Шаг 5 — установление ориентировочного графика погашения реструктурированного долга. Для понимания размера ежемесячных платежей поможет кредитный калькулятор, размещенный на сайте АЮУ.

Далее юрист рассказал о главных нюансах внесудебной и судебной реструктуризации, особенности производств в деле о неплатежеспособности физических лиц, и основания для их открытия. Также участники узнали о стадии признания должника банкротом и введении процедуры погашения его долгов и стадию финальную — закрытие производства по делу о банкротстве.

Проект осуществляется при поддержке Агентства США по международному развитию в рамках гранта, предоставленного проектом USAID "Трансформация финансового сектора".