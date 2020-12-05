Представитель Microsoft в Украине вошел в состав Совета директоров Американской торговой палаты
Суббота, 5 декабря 2020, 18:05
Представитель Microsoft в Украине Ян Питер де Йонг вошел в состав Совета директоров Американской торговой палаты (АСС).
Об этом сообщила бизнес-ассоциация, передает Интерфакс-Украина.
Как указала АСС по итогам ежегодных выборов, остальной состав Совета директоров остался неизменным:
- Юлия Бадритдинова (McDonald's)
- Елена Кошарная (Horizon Capital)
- Александр МакУортер (CITI)
- Маттео Патроне (Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР)
- Евгений Шевченко (Carlsberg)
- Мартин Вершлан (Roche).
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