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Представитель Microsoft в Украине вошел в состав Совета директоров Американской торговой палаты

Суббота, 5 декабря 2020, 18:05

Представитель Microsoft в Украине Ян Питер де Йонг вошел в состав Совета директоров Американской торговой палаты (АСС).

Об этом сообщила бизнес-ассоциация, передает Интерфакс-Украина.

Как указала АСС по итогам ежегодных выборов, остальной состав Совета директоров остался неизменным: 

  • Юлия Бадритдинова (McDonald's)
  • Елена Кошарная (Horizon Capital)
  • Александр МакУортер (CITI)
  • Маттео Патроне (Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР)
  •  Евгений Шевченко (Carlsberg) 
  • Мартин Вершлан (Roche).

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