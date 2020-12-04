Поддержка бизнеса: Зеленский поблагодарил Раду за принятие поданных им законопроектив

Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепов за принятие поданных им законопроектов по поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.

Об этом сообщает Офис президента.

"Благодарю Верховной Раде и каждому депутату, который нажал кнопку "за" и поддержал эти действительно важные законы. Они позволят оказать поддержку нашим гражданам и бизнесу в сложные времена пандемии.

Благодаря этим законам государство сможет предоставить компенсации тем, кто будет вынужден приостановить свою деятельность из-за карантинных мер, которые могут быть приняты для стабилизации эпидемической ситуации в стране", - заявил Зеленский.