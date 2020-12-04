Поддержка бизнеса: Зеленский поблагодарил Раду за принятие поданных им законопроектив
Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепов за принятие поданных им законопроектов по поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.
Об этом сообщает Офис президента.
"Благодарю Верховной Раде и каждому депутату, который нажал кнопку "за" и поддержал эти действительно важные законы. Они позволят оказать поддержку нашим гражданам и бизнесу в сложные времена пандемии.
Благодаря этим законам государство сможет предоставить компенсации тем, кто будет вынужден приостановить свою деятельность из-за карантинных мер, которые могут быть приняты для стабилизации эпидемической ситуации в стране", - заявил Зеленский.
Напомним:
Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.
Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.
Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.
Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.
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Экономическая правда
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