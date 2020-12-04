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Поддержка бизнеса: Зеленский поблагодарил Раду за принятие поданных им законопроектив

Пятница, 4 декабря 2020, 16:10
 

Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепов за принятие поданных им законопроектов по поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.

Об этом сообщает Офис президента.

"Благодарю Верховной Раде и каждому депутату, который нажал кнопку "за" и поддержал эти действительно важные законы. Они позволят оказать поддержку нашим гражданам и бизнесу в сложные времена пандемии.

Благодаря этим законам государство сможет предоставить компенсации тем, кто будет вынужден приостановить свою деятельность из-за карантинных мер, которые могут быть приняты для стабилизации эпидемической ситуации в стране", - заявил Зеленский.

Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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Экономическая правда

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