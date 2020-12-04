Антимонопольщики разрешили предоставить "Укрпочте" госгарантии

В Антимонопольном комитете разрешили предоставить государственные гарантии Укрпочте для кредитной линии в 60 миллионов евро и рассчитали их сумму.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Речь идет о кредитной линии в 60 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестбанка.

Финансируемый инвестиционный проект называется "Логистическая сеть". В его рамках предполагается строительство новых автоматизированных сортировочных центров для повышения надежности доставки.

По соглашению с ЕИБ проект "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" рассчитан на 20 лет - до 2040 года. Также проект реализуется благодаря сотрудничеству с ЕБРР в рамках "Проекта развития акционерного общества "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение"

В Комитете сообщили, что объем кредитов ЕИБ и ЕБРР не тождественен сумме госгарантий, плата за получение которых не является рыночной. Поэтому возникла необходимость в расчете суммы госгарантии.

Комитет отдельно рассчитал денежный эквивалент гарантии для кредита ЕИБ и ЕБРР через сравнение разницы между рыночной ценой гарантии и фактически уплаченной цене.

"Государственную гарантию Мининфраструктуры для реализации инвестиционного проекта "Логистическая сеть" было признано как допустимую госпомощь и был рассчитан размер государственной помощи в результате реализации проекту", говорится в сообщении АМКУ.

Напомним:

"Укрпочта" использует привлеченные от ЕБРР 63 млн евро на обновление логистической сети и реформирования сельских отделений - 16 ноября подписали соответствующее гарантийное соглашение.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка.

В октябре Кабмин принял распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты.

Экономическая правда