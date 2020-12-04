Перегруженные фуры: штрафов взыскали почти 130 миллионов

За 11 месяцев 2020 за перегрузки на дорогах "Укртрансбезопасности" было начислено 127 миллионов гривен штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

За это время "Укртрансбезопасности" проверила более 650 тысяч транспортных средств и составила 13 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров. Служба насчитала почти 127 миллионов гривен штрафов.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что это в 1,6 раза больше, чем результаты соответствующего периода в прошлом году.

В ноябре работники службы проверили более 75 тысяч транспортных средств, зафиксировали более 1358 нарушений и насчитали 12,5 миллиона гривен за перегрузки.

Криклий также напомнил о законопроекте 3743, что ждет своего рассмотрения во втором чтении. Он должен усилить ответственность участников перевозок и ввести новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

Этим законопроектом также устанавливается штраф за отказ остановки или от прохождения весового контроля в 51 тысячу гривен.

Напомним:

С 23-29 ноября инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 15 000 транспортных средств и насчитали 3,2 миллиона грн платы за перегрузки.