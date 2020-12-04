Шмыгаль о локдауне в январе: Закрытие общественного транспорта не предусматривается

Ни один из планов по внедрению локдауна в январе пока не предусматривает закрытие общественного транспорта, также не рассматриваются возможности закрытия междугородной и международной сообщения.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Усиливать карантин в декабре - нет необходимости. Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заверил общественность, что медицинская система до конца декабря точно выдержит нагрузки, вызванные пандемией.

Такие прогнозы МЗ дают нам возможность более точно прогнозировать даты возможных зимних каникул ради безопасности. Следовательно, рассматривается вариант, что дополнительное усиление карантинных мероприятий состоится не ранее чем в начале января", - отметил глава правительства.

Какими могут быть усилены ограничительные меры в январе? Сейчас ни один из планов не предусматривает закрытие городского общественного транспорта. Мы также не рассматриваем возможности закрытия междугородной и международного сообщения. Полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабинета Министров уже в следующую среду, 9 декабря", - пообещал он.

По его словам, правительство имеет четкое видение как действовать и что делать.

"Мы продолжаем ежедневно усиливать способность медицинской системы, ведем диалог с регионами относительно оптимальных и сбалансированных мер, продвигаем инициативы для поддержки бизнеса", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

Экономическая правда