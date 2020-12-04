Курс валют на 4 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

4 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,25 - 28,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,28 - 28,29 гривни;

Евро - 34,38 - 34,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,23 - 28,44 гривни. Евро покупают по 34,00 гривни, продают по 34,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,41 гривни, евро - 34,27 - 34,38 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 4 декабря на уровне 28,30 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25- 28,28 гривни.

Экономическая правда