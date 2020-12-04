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Маск запустит очередную миссию Spacex к МКС

Пятница, 4 декабря 2020, 09:00
 

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 5 декабря осуществить запуск 21-й грузовой миссии к Международной космической станции.

Источник: NASA в Twitter

Детали: Ракета-носитель Falcon 9, которая доставит груз на орбиту будет стартовать с комплекса 39А в космическом центре Кеннеди, Флорида 5 декабря в 18:39 по Киеву (11:39 a.m. ET).

Первый многократный степень Falcon 9 используется уже в четвертый раз. До этого он доставил двух астронавтов на МКС и вывел на орбиту миссии ANASIS-II и Starlink.

Как отмечает компания, эта модицикафия Dragon вмещает на 50% больше груза чем предыдущая модель.

Космический корабль доставит на МКС "критически важные материалы и оборудования". В эту поставку включены материалы для различных научных экспериментов, в том числе образцы метеоритов и микробы, трехмерная инженерия тканей сердца, а также инструмент для быстрого и точного анализа крови в условиях микрогравитации.

Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Справка: В настоящее время экипаж МКС состоит из 7 человек.

Что предшествовало: Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.

Украинская правда

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SpaceX космос

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