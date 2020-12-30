Спасая сердца: Эпицентр обновляет институт кардиологии

30 декабря в институте им. Стражеско состоялось еще одно знаковое событие - открытие части реанимации и реабилитации после капитального ремонта, который осуществила компания "Эпицентр".

Событие посвятили дню рождения известного ученого-медика - Николая Стражеско, чье имя носит институт.

В течение двух месяцев продолжались масштабные ремонтные работы. Сейчас в двух блоках отделений осуществлен качественный капитальный ремонт: заменены окна, двери, пол, отремонтированы стены, потолок, обустроены санузлы, комнаты для медицинского персонала, установлены современные функциональные кровати ведущего финского производителя медицинской мебели и реабилитационного оборудования-компании Lojer.

Стоимость одной такой кровати более 120 тыс. грн. Кроме ремонтных работ для нужд ключевых отделений заведения, компания передала медицинскую мебель и аппаратуру на сумму более 1 млн грн.

"Мы благодарны компании "Эпицентр К" и ее основателям - Александру и Галине Герегам, которые сознательно осуществляют весомый вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и COVID-19. Благодаря этой поддержке всего за несколько месяцев удалось полностью переоборудовать по современным европейским стандартам два ключевых для нашего института отделения - реанимации и реабилитации. Это стало наиболее масштабной и качественной реконструкцией нашего заведения за все годы независимости ", - подчеркнул директор ННЦ " Институт кардиологии имени Н. Стражеско "АМН Украины Владимир Коваленко.

Всего в 2020 году Национальный институт кардиологии им. Стражеско получил наибольшую помощь от частного бизнеса за годы независимости. Компания "Эпицентр" выделила более 7 млн ​​грн на высокотехнологичное лечебное оборудование и значительные средства - на ремонт отделений реанимации и реабилитации.

В трех траншах благотворительной помощи были более 150 единиц дорогостоящих аппаратов ИВЛ, терапевтических комплексов для осуществления неинвазивной вентиляции легких, дефибрилляторы, специальные реанимационные кровати и многое другое.

По словам медиков, оборудование помогает спасать жизни больным с сердечно-сосудистыми патологиями, том числе и с осложнениями вследствие COVID-19 на более высоком специализированном уровне. А известный на всю страну институт кардиологии для больных с сердечно-сосудистыми патологиями превращается в современное европейское медицинское учреждение.

"Нам небезразлично то, что происходит сегодня в украинской медицине. Это наша важная социальная миссия - оказывать помощь различным учреждениям - от районных больниц до столичных профильных институтов, - отметил Владимир Гончаров, заместитель генерального директора ООО "Эпицентр К". - И мы убеждены, что такие благотворительные мероприятия должны стать нормой для крупного бизнеса.



Ведь только вместе, объединив усилия, мы сможем исправить то состояние, в котором находится большинство отечественных больниц и обновить их, сделав пребывания пациентов комфортным, а медицинскую помощь больным - оперативной и эффективной."

В планах компании "Эпицентр" на 2021 поддержка еще ряда лечебных учреждений Киева, в частности, клинических опорных больниц №4 и №7, специализирующихся на лечении больных с коронавирусной инфекцией.