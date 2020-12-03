Банковая просит Раду поторопиться, чтобы ЗСТ с Британией заработала быстрее

Украина отстает от Британии в ратификации соглашения о свободной торговле, признают в Офисе президента, и призывают парламент утвердить документ до конца месяца.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" заявил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

"С британской стороны соглашение уже внесено на рассмотрение парламента и готовится к голосованию. С нашей стороны есть определенное отставание - документ только на днях попал в Офис президента. Конечно, наши юристы обработают его как можно быстрее и в начале следующей недели соглашение будет отправлено ​​в Раду", - заявил он.

По словам Жовквы, позиция президента Зеленского заключается в том, что режим свободной торговли должен заработать уже с начала 2021 года, как он договорился с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Именно поэтому этот законопроект будет представлен как неотложный. Надеюсь, депутаты рассмотрят его до конца месяца и мы успеем", - добавил он.

Напомним, Украина намерена как можно быстрее начать переговоры о пересмотре соглашения о свободной торговле с Британией. Если соглашение заработает в начале 2021 года, Киев сможет поднять этот вопрос уже в 2022 году.

Игорь Жовква обратил внимание, что это первое за много лет соглашение о ЗСТ, которое с британской стороны подписал лично премьер-министр.

"Как правило, такие соглашения подписывает профильный министр. Это показывает, как ценит Великобритания либерализацию торговли с Украиной", - заявил он.

Европейская правда