Все разделы
Укр / Рус

СБУ проводит обыски в Укроборонпроме

Четверг, 3 декабря 2020, 15:40
 

Сотрудники СБУ проводят обыски в помещениях Укроборонпрома и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна.

Источник: Укроборонпром

Детали: Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Отмечается, что Укроборонпром и Укрспецэкспорт обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда.

И концерн, и Укрспецэкспорт работают в штатном режиме.

Что предшествовало: Государственный концерн "Укроборонпром" и Национальное антикоррупционное бюро подписали меморандум, который будет способствовать более быстрому обмену информацией и эффективному расследованию коррупции в концерне.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

СБУ Укроборонпром

powered by lun.ua
Материалы по теме
Не проработал и 2 месяцев: на взятках поймали инспектора Галицкой таможни 2 декабря 2020, 10:00
В аэропорту "Львов" заявили о 10-часовом обыске и препятствовании деятельности 30 ноября 2020, 18:30
"Укрзализныця" через ОРДЛО закупала российские запчасти – СБУ 18 ноября 2020, 19:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!