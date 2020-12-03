Банки продолжают избавляться от проблемных активов

Доля проблемных активов в банках снизилась на 2,2%, то есть до 43,4% в течение октября, наибольшая доля - в ПриватБанке.

Об этом сообщает Нацбанк.

По данным НБУ, общая доля неработающих кредитов (Non-performing loan, NPL - ЭП) составляет 43,4% на 1 ноября. Это на 5% меньше показателей января.

Для сравнения, в июле 2017 показатель составлял 58% - это было самым высоким значением в мире.

Регулятор отмечает, что госбанки продолжают очищать балансы от проблемных активов.Так, "Приватбанк" списал 38 миллионов гривен неработающих кредитов, под которые ранее были сформированы 100% резервов.

Сейчас доля NPL в "Приватбанке" составляет 76,7%, в течение октября она снизилась на 2,5%. Это самые высокие показатели среди банков Украины.

В общем госбанки имеют 59,1% проблемных кредитов, без учета "Приватбанка" - 43,9%, в иностранных банковских групп показатель составляет 29,9%, с частным капиталом - 16,4%.

Отмечается, что банки продолжат работу по взысканию долгов и о прощении не идет.

Планируется также реструктуризация жизнеспособных кредитов, взыскания залогов с последующей реализацией и продажа или уступка прав требования по проблемным портфелями.

НБУ напоминает, что в конце июня Совет по финансовой стабильности рассмотрела и одобрила представленные госбанками планы работы, которые предусматривают сокращение портфеля NPL у государственных банков на 305 млрд грн за 3 года.

Утверждение планов госбанков по NPL является также одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Экономическая правда