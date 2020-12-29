Гендиректор Carlsberg Ukraine: Нам пришлось демонтировать часть оборудования завода и отправить его в Индию

Регулярное повышение акциза на пиво привело к падению рынка на 42% за 8 лет и снижению загрузки мощностей заводов "Карлсберг Украина" до 50%.

Об этом заявил генеральный директор "Карлсберг Украина" Евгений Шевченко в интервью Экономической правде.

"Мы даже часть оборудования с Запорожского завода демонтировали и отправили в Индию", - добавил гендиректор компании.

"Если продолжится такая динамика рынка, которую мы видим сейчас, если продолжится постоянное повышение акциза, один из заводов мы можем закрыть. Но какой – мы пока не знаем. Будет ли означать закрытие продажу – скорее всего нет. Землю продадим, оборудование оставим себе, отправим в какую–нибудь другую страну", - заявил Шевченко.

По его словам, государство ни разу не выполнило план по акцизным сборам после повышения ставок.

"Пиво – это быстрооборачиваемый потребительский товар, поэтому потребитель реагирует на любое повышение цены снижением количества покупок", - считает Шевченко.

Подробнее читайте в интервью: Евгений Шевченко, Carlsberg Ukraine: Экономический кризис в мире будет в 2021 или в 2022 году

Александр Колесниченко, ЭП