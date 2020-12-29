Курс валют на 29 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,27 - 28,29 гривни;
Евро - 34,63 - 34,65 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,12 - 28,36 гривни. Евро покупают по 34,12 гривни, продают по 34,61 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,16 - 28,24 гривни, евро - 34,18 - 34,25 гривни.
Напоминаем:
28 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 декабря на уровне 28,37 гривни.
Экономическая правда
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