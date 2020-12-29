Курс валют на 29 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,27 - 28,29 гривни;

Евро - 34,63 - 34,65 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,12 - 28,36 гривни. Евро покупают по 34,12 гривни, продают по 34,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,16 - 28,24 гривни, евро - 34,18 - 34,25 гривни.

Напоминаем:

28 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 декабря на уровне 28,37 гривни.

Экономическая правда