Повышение тарифа на электроэнергию не повлияет на субсидию – Минсоц

В Министерстве социальной политики уверяют, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, поскольку размер помощи будет увеличен.

Источник: Минсоцполитики в facebook

Дословно: "При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии".

Детали: В ведомстве заявили, что те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением помощи, добавив, что это можно сделать онлайн или отправив соответствующие декларацию в орган соцзащиты населения.

Напомним:

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.