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"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов достигли 16,5 миллиардов

Понедельник, 28 декабря 2020, 16:40
 

За последнюю неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 294 кредита на сумму 679,6 млн грн, всего с начала действия программы - 7158 займов на общую сумму в 16,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что из общей суммы в 16,5 млрд грн 10,633 миллиарда гривень были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов.

"3,150 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,758 миллиарда гривень в качестве антикризисных кредитов под 3%", - говорится в сообщении.

При этом, 144 миллионов гривень от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений составляют соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов.

162 миллиона гривень - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 373,6 млн гривень.

Напомним:

Ранее объемы займов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" достигли 15,9 млрд грн.

Экономическая правда

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кредиты банки

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