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"Большое строительство": социолог обвинил Офис Зеленского в манипуляции

Четверг, 24 декабря 2020, 12:01
 

В "Деминициативах" заявили, что Офис президента сманипулировал результатами общего с КМИС исследования - "Большое строительство" положительно отметили 10,5% опрошенных, а не 93%, как написали в Офисе.

Об этом научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. И.Кучерива Алексей Гарань написал в своем блоге на Украинской правде.

23 декабря в Офисе президента похвастались, что 93% опрошенных украинцев назвали программу "Большое строительство", инициированную Зеленским, главной позитивным событием 2020 года.

Однако речь идет не о 93% опрошенных украинцев, заметил Гарань, а о 93% от 11,3% опрошенных.

"На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% (!) опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%. Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - объясняет научный директор.

Речь идет о совместном с Киевским международным институтом социологии опросе, результаты которого представили 21 декабря.

В "Деминициативах" заявили, что готовы провести Офису тренинг по корректному цитированию социологических данных, а также призвали "или честно написать, что 93% от 11% всех опрошенных это всего лишь 10,5%, или хотя бы снять эту новость".

UPD: На сайте Офиса президента исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка", инициированную президентом Владимиром Зеленским, главным позитивным событием года. Сейчас там указано, что такого мнения придерживаются 11,3% граждан.

Экономическая правда

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