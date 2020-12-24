Трамп ветировал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Моя администрация признает важность Закона для нашей национальной безопасности. К сожалению, Закон не содержит важных мер национальной безопасности, включая положения, которые не уважают наших ветеранов и историю нашей военного дела, и противоречит усилиям моей администрации поставить Америку на первое место в наших мерах по национальной безопасности и внешней политики. Это "подарок" для Китая и России", - говорится в заявлении Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает, в том числе, военную помощь Украине в размере 250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Трамп неоднократно угрожал ветировать оборонный бюджет страны на 2021.

Это было вызвано его недовольством из-за отсутствия в бюджете положения об ответственности социальных сетей за публикации пользователей, создание препятствий в выводе американского контингента из Германии и о переименовании военных баз и монументов, названных в честь военных конфедератов

Теперь Конгресс должен снова собрать достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента. Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат - 29 декабря.

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Европейская правда