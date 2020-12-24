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В водах Дании в январе начнут работы по строительству "Северного потока-2"

Четверг, 24 декабря 2020, 09:50
 

В январе следующего года в территориальных водах Дании начнутся работы по укладке труб для российского газопровода "Северный поток-2".

Эту информацию подтвердила Датская администрация по судоходству, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Регулятор сообщил, что судно "Fortuna" выполнит работы по укладке труб и ему помогут строительные судна "Baltic Explorer" и "Murman" вместе с другими вспомогательными кораблями.

В настоящее время "Fortuna" прокладывает трубы на мелководье немецкой зоны трубопровода после возобновления работ в этом месяце.

Консорциум, возглавляемый российским газовым гигантом "Газпромом", еще не проложил более 100 км трубопровода, хотя более 90% проекта завершены.

Швейцарско-голландская компания Allseas прекратила прокладку труб в декабре 2019 года после угрозы санкций со стороны Вашингтона, оставив Россию использовать собственные ресурсы для строительства газопровода.

Западными партнерами "Газпрома" в проекте, который, по оценкам, будет стоить 9,5 млрд евро, являются немецкие "Uniper" и Wintershall Dea BASF, англо-голландская нефтяная компания Shell, австрийская OMV и французская энергетическая компания "Engie".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Европейская правда

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Дания Северный поток

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