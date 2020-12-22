Минфин привлек более 22 миллиардов от продажи гособлигаций
22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривень, за декабрь облигаций уже продали на 76,3 миллиарда гривень.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
На аукционах было предложено 10 выпусков гособлигаций 9 в национальной валюте и 1 - долларовый.
От продажи гривневых облигаций привлекли 18,3 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:
- 3 месяца по ставке 10%;
- 4 месяца по ставке 10,25%;
- 6 месяцев по ставке 10,75%;
- 1 год по ставке 11,62%;
- 1,5 года по ставке 11,75%;
- 2 года по ставке 10,85%;
- 3 года по ставке 12%;
- 4 года по ставке 12,15%;
- 5 лет по ставке 12,25%.
От продажи годового долларового выпуска привлекли 138,5 миллиона долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.
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Напомним:
15 декабря Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на сумму 51,44 миллиарда гривень, это - рекордные объемы за всю историю.
3 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе пообещал в последний месяц года привлечь в бюджет до 60 млрд грн от размещения государственных облигаций внутри страны.
Экономическая правда
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