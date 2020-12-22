Все разделы
Укр / Рус

Минфин привлек более 22 миллиардов от продажи гособлигаций

Вторник, 22 декабря 2020, 18:32
 

22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривень, за декабрь облигаций уже продали на 76,3 миллиарда гривень.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

На аукционах было предложено 10 выпусков гособлигаций 9 в национальной валюте и 1 - долларовый.

От продажи гривневых облигаций привлекли 18,3 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:

  • 3 месяца по ставке 10%;
  • 4 месяца по ставке 10,25%;
  • 6 месяцев по ставке 10,75%;
  • 1 год по ставке 11,62%;
  • 1,5 года по ставке 11,75%;
  • 2 года по ставке 10,85%;
  • 3 года по ставке 12%;
  • 4 года по ставке 12,15%;
  • 5 лет по ставке 12,25%.

От продажи годового долларового выпуска привлекли 138,5 миллиона долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.

Читайте также: "Пирамида" Шмыгаля: правительство нашло способ перекрыть "дыру" в бюджете

Напомним:

15 декабря Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на сумму 51,44 миллиарда гривень, это - рекордные объемы за всю историю.

3 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе пообещал в последний месяц года привлечь в бюджет до 60 млрд грн от размещения государственных облигаций внутри страны.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

облигации ОВГЗ Минфин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина завершила доразмещение еврооблигаций на 600 миллионов долларов 18 декабря 2020, 20:35
Шмыгаль: До конца года Украина может разместить облигации на 1 миллиард долларов 3 декабря 2020, 15:15
В "Нафтогазе" отложили размещение долларовых евробондов 20 октября 2020, 09:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!