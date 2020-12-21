Дания запретила разведение норок до 2022 года

Датские законодатели в понедельник приняли закон о запрете разведения норок, задним числом создав правовую основу для своего приказа об отбраковке всех норок в стране в ноябре из-за опасений обострения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Закон запрещает разведение норок до 2022 года.

За нарушение закона грозит штраф и тюремное заключение до полугода.

Напомним, ранее Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила о решении уничтожить более 15 млн норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.

Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза вакцинам для человека "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутировавшей версии.

Как сообщалось, правительство Дании заявил, что около 4 миллионов норок, убитых из-за мутировавшей формы коронавируса, будут эксгумированы и сожжены для предотвращения загрязнения.

Два захоронения вызывают большие споры, так как одно находится рядом с озером для купания, а другое - недалеко от источника питьевой воды. Жители жаловались на потенциальный риск заражения.

Европейская правда