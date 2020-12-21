Взятка на миллион: младшему Гладковскому объявили подозрение

НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.
Источник: сайт Национальнго антикоррупционного бюро, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Telegram
Детали: НАБУ не указывает имя подозреваемого, однако его называет Лещенко со ссылкой на "своих инсайдеров".
Следствие установило, что Гладковський вместе с рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.
Благодаря усилиям подозреваемого "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что он получал взятки в размере 50% от суммы незаконной прибыли участников схемы.
Таким образом, пишет НАБУ, только по одному договору Гладковський получил 950 тысяч гривен, и это не единственный случай - остальные факты сейчас расследуют.
Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ.
В целом, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии "Оптимумспецдетали". Из них двое уже осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.
В рамках расследования установлено, что за время действия схемы "Укроборонпрому" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн.
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Предыстория:
- Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО.
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".