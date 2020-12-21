Правительство России одобрило 1 миллиард долларов кредита для Беларуси

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020-2021 годах кредита в объеме $1 млрд.

Источник: ТАСС со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Дословно из документа: "Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита".

Детали: Отмечается, что Россия предоставит Белоруссии кредит на $1 млрд несколькими траншами.

Предыстория:

После встречи в Сочи 14 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что для предоставления Беларуси кредита Россия будет вносить поправки в Налоговый кодекс.

16 октября Евразийский банк развития перечислил Беларуси первые $500 млн согласованного с Путиным кредита.

Украинская правда