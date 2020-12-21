Элит Такси: Постоянная трансформация и любовь к Киеву

В ноябре 2020 в Yellow Cab NYC появилась первая Tesla Model 3, а уже в декабре два автомобиля Tesla Model S, белого и черного цвета, доступны для пассажиров Элит Такси в Киеве!

Элит Такси на рынке такси Киева более 22 лет и все это время мы работаем с любовью к Киеву и нашим пассажирам.

Ежегодно мы повышаем уровень сервиса, но в этом году мы начали трансформировать компанию не только в сторону улучшения сервиса, но и в сторону заботы об экологии нашего с Вами города.

Постоянные пассажиры Элит Такси знают, что в компании уже работает несколько электромобилей, а также автомобилей с гибридной силовой установкой.

С заботой об экологии нашего города, а также понимая, что на текущий момент на это есть спрос, мы предлагаем нашим клиентам 2 автомобиля Tesla Model S в сегменте бизнес класса в черном и белом цвете, а в дальнейшем компания Элит Такси планирует расширять данное направление в сторону увеличения количества электромобилей.

Надеемся, что клиенты, которые разделяют стремление компании Элит Такси стать более экологичными, по достоинству оценят этот шаг.

2020 прошел для нас под слоганом: "ВЫ - доверяете, МЫ - гарантируем", поскольку для компании Элит Такси неизменно важным и приоритетным остается комфорт, безопасность и надежность каждого клиента Элит Такси.

И в этом плане нам действительно есть чем гордиться, поскольку за 22 года работы компании ни один пассажир Элит Такси не пострадал в ДТП во время пользования нашими услугами.

Также мы выпустили новое приложение Elit Taxi, в котором смогли реализовать большинство озвученных пожеланий и предложений наших клиентов, сделав его более удобным, простым, но при этом не менее функциональным.

Реализовали полноценную возможность использовать новое мобильное приложение для корпоративных клиентов Элит Такси, дополнив этот функционал удобным кабинетом корпоративного клиента.

Расширили возможности Премиум класса и предоставили право именно клиентам решать, брендированный автомобиль или без признаков такси приедет на заказ.

Благодаря тому, что компания Элит Такси работает исключительно в правовом поле и все автомобили имеют действующую лицензию на предоставление услуг по перевозке пассажиров на такси, мы имеем возможность ездить полосами общественного транспорта, что существенно экономит время наших клиентов.

В дополнение ко всему и, прежде всего, в связи с пандемией COVID-19 мы внесли ряд изменений в работе компании (все водители обязательно в защитных масках, антисептики в каждом авто, дезинфекция авто ежедневно), чтобы обеспечить нашим клиентам максимальный уровень безопасности без ущерба для комфорта.

Также, мы предлагаем всем нашим клиентам, без доплат, эксклюзивную питьевую воду "Крайна" в каждом автомобиле Элит Такси.

Элит Такси и дальше будет продолжать трансформацию в лучшую сторону для того, чтобы предоставлять своим клиентам высокий уровень сервиса и обслуживания.

Мы всегда прислушиваемся к мнению наших клиентов, ставим акценты на том, что действительно важно для Вас и меняем вектор развития компании в этом направлении - это то, чем мы действительно гордимся.