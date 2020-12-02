Зеленский подписал закон о создании государственного агрореестра

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что Верховная Рада приняла закон 5 ноября.

Закон предусматривает создание единой государственной информационной системы - Государственного аграрного реестра, который упростит предоставление таргетированной государственной поддержки для сельхозпроизводителей.

Согласно документу, Государственный аграрный реестр ведется за счет средств госбюджета с целью комплексного интегрирования сведений о производителях сельхозпродукции, их имущественных, земельных, экологических, трудовые, финансово-кредитные и другие правах.

"Реестр ведется путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе.

Также закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, которіе занимаются аквакультурой, ведут органическое производство, используют орошение, выращивают овощи, плоды и ягоды", - пояснили в Офисе Зеленского.

Также вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

"Создание Государственного аграрного реестра упростит получение сельхозпроизводителями бюджетной поддержки, автоматизирует проверку их статуса через доступ к другим государственным реестрам и кадастрам, предоставит возможность оценки эффективности применения мер поддержки, обеспечит публичность распределения средств государственной поддержки.

Будет сформирован "единственный кабинет агрария", что позволит получать государственные сервисы, взаимодействовать с реестрами и кадастрами, в частности при регистрации земельных участков или исправлении ошибок в Государственном земельном кадастре", - говорится в сообщении.

Экономическая правда