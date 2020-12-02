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Украина изучает возможность закупки тестов и вакцины в Британии

Среда, 2 декабря 2020, 15:57

Украина изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF) на приобретение британских тестов и вакцины для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас идет переговорный процесс по реализации совместного проекта развития украинского флота и соответствующей инфраструктуры. Также мы изучаем возможность использования финансовых инструментов UKEF для приобретения британских тестов и вакцины в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - рассказал Кулеба.

По его словам, другим направлением является возможность использования этих ресурсов для строительства крупнейшей в Европе наземной ветряной электростанции в Запорожской области. Речь о проекте "Зофия".

Кулеба напомнил, что в рамках подписанного 8 октября 2020 года меморандума о сотрудничестве между UK Export Finance и правительством Украины определены пять приоритетных сфер: безопасность и оборона, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и здравоохранение.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая утвердила вакцину Pfizer / BioNTech для широкого использования. 

Европейская правда

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