Рада усилилв защиту безработных и работодателей на время карантина

Верховная Рада на заседании 2 декабря приняла во втором чтении и в целом приняла законопроект №3486, который усиливает защиту безработных, работников и работодателей на период действия карантина.

Об этом сообщает FinClub.

Отмечается, что закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе большим.

"Ко второму чтению в законопроекте уточнили, что изменения в действующие законы касаются не только защиты населения во время карантина, установленного из-за коронавирусной болезни COVID-19, но и других карантинов.

В законе прописаны сроки, за которые работодатели должны сообщить центру занятости о запланированном массовом увольнении работников - не позднее чем за 2 месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до освобождения в случае, если это госслужащие", - говорится в сообщении.

Кроме этого, документ конкретизирует основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

А лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.

Ткож главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и членов семейного фермерского хозяйства.

Закон также предусматривает, что Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, поступившие в госбюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.

Напомним:

За 8 месяцев карантина выплатили 11,5 млрд грн помощи безработным, зарегистрированных в центрах занятости, еще 2,8 млрд грн выделили из фонда борьбы с COVID-19 на программу помощи по частичной безработице (уже профинансировано 2,5 млрд грн).

28 октября Кабмин принял постановление о выделении из COVID-фонда 1,3 млпд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на пособие по безработице.