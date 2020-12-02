Глава Херсонской области увольняется, чтоб возглавить "Укроборонпром"

Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева от должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Источник: телеграм-канал народного депутата, постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана

Детали: По словам нардепа, Гусева отправляют в отставку "в связи с переходом на другую работу". На какую именно, Мокан не сообщает.

В то же время, по информации от источников Украинской правды, кандидатуру Гусева рассматривали на должность главы государственного концерна "Укроборонпром", он даже проходил собеседование. В среду-четверг ожидается назначение.

Напомним: Еще в начале работы Гусева главой Херсонской ОГА Зеленский угрожал ему увольнением, если тот до конца 2019 года не обеспечит полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.