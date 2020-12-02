Шмыгаль: Бюджет-2021 остался реалистичным для выполнения и сбалансированным

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что переданный ко второму чтению проект бюджета-2021 остался "реалистичным для выполнения и сбалансированным" и опроверг "мифы", которые уже распространились по нему.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

"Еще одна важная тема - проект госбюджета-2021, который правительство передало в парламент ко второму чтению. Я остановлюсь на некоторых приоритетах и ​​на тех мифах, которые уже распространились по нему.

Бюджет остался реалистичным для выполнения и сбалансированным в части доходов и расходов. Дефицит уменьшен до 5,5%. Во все программы, которые заложены в проект бюджета, заложено финансирование в полном объеме ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на следующий год в медицинской отрасли будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн.

"Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть фактически за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60%. Зарплаты всех медиков в следующем году будет повышены на 30%", - рассказал глава правительства.

"Образование. Рост расходов в 2021 году практически на 30 млрд грн. Это позволит повысить зарплаты педагогам на 26%. Кроме того, продолжатся программы поддержки "Новой Украинской школы". В следующем году будет построено и отремонтировано почти 300 учебных заведений", - добавил он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что "несмотря на слухи", никакие соцвыплаты в следующем году не будут уменьшены.

"Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты.

Как мы и обещали, с 1 января 2021 года минимальная зарплата повысится до 6 тыс грн, а с 1 декабря 2021 - до 6,5 тыс грн", - пояснил премьер.

Также для Национальной службы здоровья, по его словам, предусмотрено 16 млрд грн.

"То есть, больницы будут обеспечены всем необходимым. И кислородом, и лекарствами, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 млрд грн предусмотрено на вакцинацию от коронавируса. Правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины", - сказал Шмыгаль.

"Ключевые налоговые ставки такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС, военный сбор останутся без изменений. Рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне .

Эта работа уже активно ведется и ее результатом стал тот факт, что госбюджет за январь-ноябрь выполнен на 100%. В самом же ноябре выполнение госбюджета составило фактически 110%. При этом на Едином казначейском счету по состоянию на 1 декабря находится фактически 20 млрд грн. Например, в 2018 году эта сумма составляла 17,2 млрдгрн. Подчеркиваю: все выплаты для людей будут и впредь осуществляться вовремя и в полном объеме", - заверил глава правительства.

Напомним:

Ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что бюджет на 2021 будет принят на внеочередном заседании.

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.

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Экономическая правда