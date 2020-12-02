Парламент разблокировал польские 100 миллионов кредита на пограничную инфраструктуру

На заседании 1 декабря парламентарии одобрили законопроект 3039а, который разблокирует польский кредит в 100 миллионов евро для развития пограничной дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Правительства Украины и Польши заключили договор о предоставлении кредита на условиях связанной помощи суммой 100 миллионов евро 9 января 2015 года. Он рассчитан на 30 лет по ставке 0,15% годовых и направлен на развитие пограничной инфраструктуры.

Речь идет также об обустройстве пунктов пропуска украинской-польской границы и финансирование других проектов - отдельных контрактов в рамках Договора.

Этим контрактам были определены товары и услуги, освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов. Однако из-за нечетко определен механизм освобождения исполнителей контрактов от налогов, польские предприятия платили НДС за свой счет.

Принятый законопроект исправляет этот механизм и внедряет нулевую ставку НДС для исполнителей контрактов на период действия Договора, а также делает возможным возмещение исполнителям уже уплаченного налога. Проект поддержали 304 депутата.

Таким образом использование польского кредита отныне разблокировано.

"Кроме того в Налоговый кодекс внесены необходимые изменения в связи с созданием долгового агентства Украины для обеспечения осуществления функции по реализации долговой политики", - отмечают в Министерстве.

Экономическая правда