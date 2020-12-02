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УЗ планирует вдвое увеличить капвложения в ремонт, модернизацию и строительство

Среда, 2 декабря 2020, 11:55
 

"Укрзализныця" планирует в 2021 году выделить вдвое больше средств по сравнению с 2020 годом на обновление, капремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры.

Таковы финансовые планы компании на 2021 год, передает пресс-служба УЗ.

"Капитальные вложения предприятия в 2021 году должны составить 27,2 млрд грн, тогда как в 2020 году эта сумма составит около 9,7 млрд грн. 55% этой суммы - это собственные средства предприятия, 31% - средства инвесторов, еще 14% планируется получить из государственного бюджета.

В то же время Укрзализныця рассчитывает на поддержку государства в реализации этих планов. Ведь инвестиции в обновление инфраструктуры должны быть комплексными и системными, чтобы в дальнейшем они вернулись в госбюджет в виде доходов", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что руководство компании озвучило план развития, который поможет уже в 2021 году вывести ее из кризиса и обеспечить высокий уровень доходности.

"Этот план предусматривает прежде всего рост объемов грузовых перевозок и массовую модернизацию вагонов и локомотивов. По словам главі правления компании Владимира Жмака, 2021 год должен стать прорывным на пути превращения Укрзализныци из убыточной компании в прибыльный бизнес", - добавили в УЗ.

Напомним:

ЕС заявил о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметил, что в Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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