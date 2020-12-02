Сингапур впервые в мире разрешил продажу мяса "из лабораторий"

eat just

Сингапур стал первой в мире страной, что разрешила продажу мяса, выращенного в лабораториях.

Об этом сообщает Reuters.

Американский стартап Eat Just получил разрешение в Сингапуре на продажу мяса, ради которого нужно убивать живых животных.

Продукт будет продаваться в форме наґетсив и будет цену на уровне курятины премиум-сегмента.

Спрос на заменители обычного мяса долгое время растет, подстрекаемые также популярность таких брендов как Beyond Meat или Impossible Foods. Этот спрос останавливается высокими цены на культивируемое мясо, которое выращивают в лабораториях клеток животных мышц - такое производство требует больших затрат.

В Агентстве контролю за пищевыми продуктами Сингапура рассказали, что перед предоставлением лицензии они проверили все данные о процессе производства, контроля за ним и проведенных испытаний.

Стартап планирует производить продукцию в Сингапуре, а также хочет ввести на рынок растительный заменитель яйцам, что уже продается в США.

Также основатель компании отметил, что в Сингапуре первые наґетсы компании уже скоро появятся в ресторанах.

Экономическая правда