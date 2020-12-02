Все разделы
Укр / Рус

Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс

Среда, 2 декабря 2020, 09:00
 

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск считает, что человека на Марс можно будет отправить в ближайшие шесть лет, в лучшем случае – в следующие четыре года.

Источник: Маск на церемонии премии "Аксель Шпрингер"

Детали: По его мнению, отправка человека на Марс состоится "с высокой долей вероятности". Маск также не исключает, что при благоприятных обстоятельствах это может произойти через четыре года.

В то же время в течение следующих двух лет ожидается, что на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

Напомним: 

Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.

Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Маск космос

powered by lun.ua
Материалы по теме
Маск стал вторым самым богатым человеком в мире 24 ноября 2020, 09:20
Маск попал в топ-3 самых богатых людей мира – Bloomberg 18 ноября 2020, 10:10
Украина космическая: выйдем ли мы на международную инвестиционную орбиту? 30 октября 2020, 08:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!