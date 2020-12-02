Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск считает, что человека на Марс можно будет отправить в ближайшие шесть лет, в лучшем случае – в следующие четыре года.

Источник: Маск на церемонии премии "Аксель Шпрингер"

Детали: По его мнению, отправка человека на Марс состоится "с высокой долей вероятности". Маск также не исключает, что при благоприятных обстоятельствах это может произойти через четыре года.

В то же время в течение следующих двух лет ожидается, что на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

Напомним:

Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.

Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.

Украинская правда