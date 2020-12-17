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ЕС обновил список стран, жителям которых разрешен въезд

Четверг, 17 декабря 2020, 19:55
 

Совет ЕС пересмотрел список "безопасных" третьих стран, для которых страны-члены должны постепенно отменять ограничения на путешествия на внешней границе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение опубликовано на сайте Совета.

Согласно решению, в список не добавили никаких новых государств. В то же время из него вычеркнули Уругвай.

Таким образом странам-членам рекомендуется открыть границы для жителей 7 стран: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

Также странам-членам рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

"Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение путешествий, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно", - пояснили в ЕС.

Страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также принимают участие в этой рекомендации.

Европейская правда

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