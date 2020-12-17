Комитет Рады не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Источник: член комитета, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в комментарии журналистам, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. За проголосовали 10 депутатов из 22. Я воздержалась при голосовании".

Детали: По словам Совсун, по вопросу премий от Нафтогаза "Витренко объяснил, что деньги, которые ему должен Нафтогаз (4 млн долл), перечислены в государственный бюджет, а взамен на это Витренко получил государственные облигации на соответствующую сумму".

Напомним:

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.

Сам Витренко в разговоре с УП подтвердил, что предполагается такой механизм, но отказался прояснить детали. 17 декабря на заседании Комитета по вопросам энергетики во время общения депутатов с Витренко, последний также подтвердил информацию.

15 декабря также сообщалось, что Юрий Витренко может быть назначен первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Украинская правда