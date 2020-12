Китай успешно доставил на Землю лунный грунт

Капсула китайского зонда Chang'e 5 успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта.

Источник: Государственное космическое управление Китая в Twitter

Детали: Модуль приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР.

Лунный грунт попал на нашу планету впервые за десятки лет с 1976 года.

Глава CNSA называет лунную миссию Chang'e 5 успешной. Наземные бригады готовятся транспортировать лунную капсулу в безопасное место, где ее откроют и осмотрят эксперты.

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG

Chang'e-5 Moon Mission Update:

Personnel are securing the location of China’s Chang'e-5 returner and are waiting for the ground crew to arrive. The ground crew will assess the capsule and manipulate the lunar lander, eventually moving it to a secure location. pic.twitter.com/aY5BWOWNZH