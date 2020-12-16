В Telegram произошел масштабный сбой

В работе платформы Telegram произошел крупный сбой, в результате чего пользователи не могли отправлять сообщения.

Источник: сайт Downdetector, Telegram в Twitter

Детали: Согласно сообщению сайта Downdetector проблемы начались около 15.00.

На сбои жалуются жители Украины, Польши, Белоруссии, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.

В Telegram сообщили, что некоторые пользователи, преимущественно в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением.

В компании заявили, что работают над восстановлением нормальной работы.

UPD: Позже в Тelegram сообщили, что все преблемы и неполадки решены, а пользователям ничего не нужно делать со своей стороны для восстановления нормальной работы.

Предыстория:

Еврокомиссия внесла социальные сети Telegram и Вконтакте в перечень продуктов и услуг, нарушающих права интеллектуальной собственности.

Украинская правда