В Telegram произошел масштабный сбой

В работе платформы Telegram произошел крупный сбой, в результате чего пользователи не могли отправлять сообщения.
Источник: сайт Downdetector, Telegram в Twitter
Детали: Согласно сообщению сайта Downdetector проблемы начались около 15.00.
На сбои жалуются жители Украины, Польши, Белоруссии, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.
В Telegram сообщили, что некоторые пользователи, преимущественно в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением.
В компании заявили, что работают над восстановлением нормальной работы.
UPD: Позже в Тelegram сообщили, что все преблемы и неполадки решены, а пользователям ничего не нужно делать со своей стороны для восстановления нормальной работы.
Предыстория:
Еврокомиссия внесла социальные сети Telegram и Вконтакте в перечень продуктов и услуг, нарушающих права интеллектуальной собственности.