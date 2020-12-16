Цены на нефть идут вверх: нефть Brent пересекла отметку в 51 доллар

Цены на нефть продолжают постепенно восстанавливаться на фоне начала вакцинации от COVID-19 в мире - нефть Brent впервые с марта пересекла отметку в 51 доллар за баррель.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть Brent выросла в цене на 25 центов, или 0,5% и стоила на рынке 51.01 доллара за баррель. Фьючерсы нефти WTI выросли на 21 цент (+ 0,4%) и установились в цене на уровне 47,83 доллара за баррель.

Основной причиной рыночного оптимизма остается начало вакцинации в мире - все больше стран предоставляют разрешения на вакцинацию и начинают прививки населения. Помогает в поддержании тренда также ослабевший доллар достиг самых низких с 2018 года уровней.

С другой стороны ожидания инвесторов сдерживают жесткие локдауны в европейских странах и информация о значительных запасах нефти в США (495 000 000 баррелей).

По мнению аналитиков FACTS Global Energy наибольшей угрозой для спроса на мировом рынке ситуация в США, где сохраняется низкий уровень спроса на бензин как следствие ухудшение статистики COVID-19 в стране.

Напомним:

10 декабря нефть Brent впервые с начала пандемии достигла отметки в 50 долларов за баррель.

Экономическая правда