Евросоюз продлит экономические санкции против России еще на полгода

Послы стран ЕС в среду, 16 декабря, одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев", - написал журналист.

В дальнейшем продлении санкций должно быть утверждено Советом ЕС. Решение вступит в силу после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

Послы дали "зеленый свет" продлению санкций после того, как главы государств и правительств стран ЕС дали на это свое политическое согласие на саммите 10 декабря.

В конце ноября стало известно, что лидеры ЕС планируют в декабре продолжить экономические санкции против России еще на полгода без споров.

Санкции ЕС в отношении конкретных секторов экономики РФ действуют до 31 января 2021 года. Они были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Европейская правда