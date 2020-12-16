Курс валют на 16 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;

Евро - 33,83 - 33,85 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 - 27,90 гривни. Евро покупают по 33,40 гривни, продают по 33,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,85 гривни, евро - 33,56 - 33,69 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 16 декабря на уровне 27,76 гривни.

15 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,78 гривни.

15 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.

Экономическая правда