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В ЕС оштрафовали Twitter на 450 тысяч евро за проблему с защитой данных

Вторник, 15 декабря 2020, 15:55
 

Ирландская Комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала компанию Twitter на 450 тысяч евро в связи с недостаточно быстрым раскрытием информации об утечке данных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

DPC оштрафовала Twitter за ошибку, из-за которой некоторые частные твиты стали общедоступными. Это первая санкция против американской компании в рамках новой системы защиты данных Европейского Союза GDPR.

GDPR действует с 2018 года, но дело Twitter - первое, в котором используется новая система разрешения споров. За ней один ведущий национальный регулирующий орган Евросоюза принимает решение, проконсультировавшись по этому поводу с другими национальными регулирующими органами ЕС.

В своем окончательном решении DPC заявила, что сначала пыталась наложить штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч долларов, но увеличила его после того, как регуляторы Австрии, Германии и Италии назвали его слишком низким.

Штраф связан с расследованием в 2019 году ошибки Twitter в его приложении для Android, когда некоторые защищены твиты пользователей были опубликованы.

В заявлении Twitter говорится, что задержка с уведомлением об утечке данных была "непредсказуемым результатом кадрового вопроса в период между Рождеством 2018 года и Днем Нового года". Компания заявила, что внесла изменения, чтобы своевременно сообщать об инцидентах в будущем.

Европейская правда

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