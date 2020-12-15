Акция "Зафиксируй цену на год" от интернет-провайдера Сеть Ланет
Устали от медленного Интернета, дорогостоящей абонплаты за ТВ и плохого обслуживания? Рекомендуем обратить внимание на телекоммуникационную компанию Сеть Ланет – надежного провайдера Интернета и оператора телевидения, который предоставляет услуги в Киеве и Украине.
Гигабитный Интернет и ТВ от Сети Ланет
Сеть Ланет – интернет-провайдер, поставляющий гигабитный Интернет и кабельное телевидение. За более чем 10 лет на рынке компания заработала себе репутацию ответственного оператора с высоким качеством сервиса и услуг.
Сеть Ланет всегда постоянно совершенствуется, стремясь соответствовать актуальным мировым требованиям к качеству связи и предоставлять клиентам лучший продукт на рынке. В частности, согласно данным зарубежных исследований, на данный момент у Сети Ланет самая высокая скорость Интернета среди других украинских провайдеров.
Абонентам предлагается несколько различных тарифов Интернета, комплексные тарифы Интернет+ТВ и несколько тарифов кабельного телевидения. Также провайдер предлагает онлайн-телевидение с огромной подборкой украинских и зарубежных каналов.
"Зафиксируй цену на год": услуги провайдера по фиксированной цене
Каждый сезон компания Сеть Ланет радует своих абонентов выгодным предложением, и вот снова подготовила нечто особенное. Предлагаем вам ознакомиться с условиями новой акции интернет-провайдера, которая точно не оставит вас равнодушным. Речь идет о возможности зафиксировать цену за услуги на год: платите за 11 месяцев и получаете 1 месяц услуг в подарок!
Чтобы зафиксировать цену на услуги провайдера, необходимо:
- внести оплату за 11 месяцев использования услуг одним платежом, учитывая абонплату по вашему тарифу;
- дождаться зачисления средств на счет;
- выслать письмо с темой "Зафиксируй цену на год" на электронный адрес info@lanet.ua (написать в соцсети компании, позвонить по телефону, обратиться с запросом в Личном кабинете).
После платежа участнику акции будет начислен на счет бонус в размере месячной абонплаты, предназначенный для оплаты 12-го месяца, а стоимость услуг для участника акции будет зафиксирована на весь год.
Акция не имеет временных ограничений, а принять в ней участие могут как новые, так и действующие абоненты Сети Ланет.
Важные детали: акции не суммируются, при изменении тарифного плана размер бонуса не меняется, а при разрыве договора с интернет-провайдером размер бонуса не возвращается.
Для новых клиентов подключение услуг Сети Ланет – бесплатно. Чтобы заказать услугу, достаточно позвонить в Центр обслуживания абонентов, чтобы узнать техническую возможность подключения, выбрать интересующий тариф и оставить заявку на выезд монтажников. Сотрудники компании соблюдают принятые из-за пандемии социальные ограничения и имеют все необходимые средства личной гигиены.
Чтобы подтвердить участие в акции или заказать подключение Интернета, ТВ в Киеве, обращайтесь в Центр обслуживания абонентов Сети Ланет:
г. Киев, просп. Победы, 95
(044) 500-03-03
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