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Помощь в 8 тысяч: в первый день подали заявки 33 тысячи украинцев

Вторник, 15 декабря 2020, 09:43
 

Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи ФЛП и наемным работникам.

Источник: пресс-служба Минцифры

Дословно: "С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас есть более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала Действие.

Пользователи могут попытаться получить услугу через приложение "Дия". Однако, если у вас не получается, сделайте паузу и повторите попытку позже. Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно".

Напомним:

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Украинская правда

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"Дія"

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