8 лет злоупотреблял монопольным положением: АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Зеонбуд" на более чем 25,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по трансляции телепрограмм общенациональных каналов в цифровом формате DVB-T2.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Комитет установил, что с сентября 2011 года по декабрь 2019 года ООО "Зеонбуд", злоупотребляя своим монопольным положением, устанавливало тарифы на телекоммуникационные услуги без каких-либо расчетов и экономических обоснований таких тарифов.

В дальнейшем ООО "Зеонбуд" меняло тарифы путем предоставления скидок без всякого экономического обоснования. В то же время скидки для различных телекомпаний варьировались без всяких на то оснований. Поэтому получалось, что за одни и те же услуги разные компании платили от нуля до 100% тарифа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своим решением Комитет признал действия "Зеонбуда" в период с сентября 2011 года по декабрь 2019 года на рынке телекоммуникационных услуг нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.

Согласно реестру, собственниками компании указаны Михаил Моисеев (доля 1%) и четыре кипрские компании - Koustava Enterprises Limited, Selinaki Limited, Shanero Limited и Thersab Holdings Limited (каждая владеет долей 24,75%). Конечными бенефициарными владельцами кипрских компаний указаны: Александр Шилов, Владимир Прокопенко, Ирина Алябьева и Александр Ильющенко.

Размер уставного фонда компании - 10 млн 52 тыс грн.

Ирина Алябьева является гендиректором ООО "Зеонбуд".

Экономическая правда