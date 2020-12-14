8 тысяч помощи в "Дии": как ФЛП и работникам ее получить - инструкция

С 14 декабря до 31 декабря ФЛП и наемные работники могут получить материальную помощь в "Дии" - в Минцифры создали инструкцию, как ее оформить.

В первый день работы услуги в ведомстве также предупредили о возможных перебоях в работе из-за большой нагрузки и попросили несколько повременить с оформлением.

Помощь в 8000 гривен можно получить через портал "Дия" и приложение на телефон.

Оформление через портал "Дия"

Сначала нужно зарегистрироваться (или авторизоваться) на diia.gov.ua через квалифицированную электронную подпись или BankID;

В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам";

Далее нужно подтвердить свое текущее место работы;

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнать IBAN счета можно здесь ;

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

После этих шагов ожидайте уведомления о начислении выплаты, которая поступит до 31 декабря 2020 года.

Оформление через приложение "Дия"

Сначала также нужно авторизоваться: это можно сделать через свой Приват24, Monobank, или BankID;

В разделе "Услуги" выбрать "Получить помощь";

Далее нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнать IBAN счета можно здесь.

После этих шагов ожидайте сообщение о разработке заявления, выплата поступит до 31 декабря 2020 года.

"Дия" автоматически проверяет введенные данные в реестре Пенсионного фонда на соответствие условиям предоставления помощи.

Услугу могут получить наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.

Подробнее об условиях предоставления помощи и квалифицированной электронной подписи читайте в информации Минцифры.

Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

В первый день приема заявок на пособие сервис "Дия" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

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