8 тысяч помощи в "Дии": как ФЛП и работникам ее получить - инструкция
С 14 декабря до 31 декабря ФЛП и наемные работники могут получить материальную помощь в "Дии" - в Минцифры создали инструкцию, как ее оформить.
В первый день работы услуги в ведомстве также предупредили о возможных перебоях в работе из-за большой нагрузки и попросили несколько повременить с оформлением.
Помощь в 8000 гривен можно получить через портал "Дия" и приложение на телефон.
Оформление через портал "Дия"
- Сначала нужно зарегистрироваться (или авторизоваться) на diia.gov.ua через квалифицированную электронную подпись или BankID;
- В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам";
- Далее нужно подтвердить свое текущее место работы;
- Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнать IBAN счета можно здесь;
- Проверьте и отправьте заполненное заявление.
После этих шагов ожидайте уведомления о начислении выплаты, которая поступит до 31 декабря 2020 года.
Оформление через приложение "Дия"
- Сначала также нужно авторизоваться: это можно сделать через свой Приват24, Monobank, или BankID;
- В разделе "Услуги" выбрать "Получить помощь";
- Далее нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнать IBAN счета можно здесь.
После этих шагов ожидайте сообщение о разработке заявления, выплата поступит до 31 декабря 2020 года.
"Дия" автоматически проверяет введенные данные в реестре Пенсионного фонда на соответствие условиям предоставления помощи.
Услугу могут получить наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.
Подробнее об условиях предоставления помощи и квалифицированной электронной подписи читайте в информации Минцифры.
Напомним:
Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.
В первый день приема заявок на пособие сервис "Дия" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.
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