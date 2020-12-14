SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету

13 декабря американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли спутник радиовещания SXM-7 компании Sirius XM. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.

Источник: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Детали: Старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила на орбиту семитонный спутник, состоялся из комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это 25-й запуск компании в этом году, все старты были успешны. К концу года SpaceX планирует осуществить еще 3 миссии.

За 9 минут после старта Falcon 9 ее первая многоразовая ступень, которая за последние 652 дня использовали в седьмой раз (предыдущий рекорд — 7 полетов за 807 дней), приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане. Между 6-м и 7-м запуском прошло всего 54 дня, что является рекордом для SpaceX.

Одна половина обтекателя ракеты новая, вторую использовали во второй раз.

Сам спутник, который уже через 40 минут после старта вышел на запланированную орбиту, работает должным образом, сообщили в Sirius XM.

Справка: Первую многоразовую ступень Falcon 9 компания Маска планирует использовать по десять раз, затем их будут осматривать, менять изношенные детали и использовать еще до 90 раз.

Что предшествовало: 25 ноября одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту – это рекорд.

Украинская правда