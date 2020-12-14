Киевское приложение аренды квартир запустило искусственный интеллект для борьбы с мошенниками
iOS-приложение для аренды квартир в Киеве bird отныне будет распознавать фейковые объявления. Новый продукт bird AI (от англ. Artificial Intelligence – искусственный интеллект, – ред.) запустили к двухлетию приложения.
Он умеет высчитывать адреса, анализировать фото, находить копии объявлений квартиры на разных сайтах, а главное – распознавать объявления мошенников.
Вова Кубицкий, Head of AI:
"Современные фейки в аренде квартир очень разнообразны.
В некоторых ситуациях их можно определить по явно заниженной цене, рендерам вместо реальных фото, в других ситуациях определить, что объявления – фейк без звонка невозможно. Наш распознаватель в bird AI справляется с этой задачей на 95%".
Ранее подобные проблемы чаще всего решались методом быстрого реагирования – когда на фейковых объявления приходила жалоба, администраторы доски объявлений просто удаляли его.
Команда bird решила шагать в ногу со временем и создала искусственный интеллект, который намного эффективнее человека ищет мошенников в сети.
Арсений Фещенко, дизайнер и лидер команды bird:
"Мы поняли, что не сможем решать сложные задачи на рынке аренды квартир старыми малоэффективными методами.
Поэтому решили делать революцию, и переходить на новый уровень, с внедрением искусственного интеллекта.
Кроме перехода на программном уровне, мы начали отображать результаты работы искусственного интеллекта прямо в приложении. Например, фейковые объявления мы не удаляем, а предупреждаем пользователя.
Использование искусственного интеллекта позволило решать задачи, которые до сих пор считались невозможными.
Например, борьба с фейковых объявлениями. А сейчас учим bird AI удалять вотемарки из фотографий. Даже предварительные результаты работы проекта выглядят как магия".
Bird AI доступен в последнем обновлении приложения bird в App Store.
Приложение bird было создано два года назад. Основная цель – помочь найти квартиру с привязкой к 3D карте Киева.
Пользователи могут не только посмотреть на все доступные объявления по аренде квартир в конкретном доме, но и сразу проверить расстояние до метро, магазина или ближайшего парка.
Бесплатное iOS-приложение bird получило две награды Red Dot Design Award.
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