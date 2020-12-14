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Поезд Киев–Покровск продлили до Авдеевки

Понедельник, 14 декабря 2020, 09:25
 

13 декабря вечером из Киева отправился первый поезд до Авдеевки, который будет курсировать ежедневно.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Дословно: "Сегодня в 19:19 из Киева отправился первый поезд "Маяк" до Авдеевки. Ранее этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе – купейные и плацкартные вагоны".

Детали: Поезд будет курсировать из Киева до Авдеевки и обратно ежедневно и останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и другие.

Украинская правда

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